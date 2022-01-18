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Главой администрации Миллеровского района стал 38-летний Олег Коваленко

Главой администрации Миллеровского района стал 38-летний Олег Коваленко

В Ростовской области назначили нового главу администрации Миллеровского района. Им стал 38-летний Олег Коваленко. Его кандидатуру утвердили на собрании депутатов. Об этом сообщается на сайте местных властей. Пост новый руководитель будет занимать пять лет.

Олег Коваленко до назначения на должность - с 2018-го по январь 2022 года - был первым замглавы администрации Усть-Донецкого района. Ранее он там же курировал вопросы развития муниципального хозяйства.

Чиновник является выпускником «Новочеркасской государственной мелиоративной академии». Прошел переподготовку по специальности «Финансовый менеджмент», а в 2011 году освоил курс «Менеджмент организаций: управление в системе ЖКХ» в РАНХиГС.

Бывший глава администрации Миллеровского района Владимир Макаренко ушел в отставку в декабре прошлого года.
Фото: millerovoland.ru
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