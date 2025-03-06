Арестовали экс-председателя комитета по охране природы Ростова Владимира Таранова

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Арестован бывший председателя комитета по охране природы Ростова. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник.Предварительно, 55-летний Владимир Таранов выступал посредником в передаче взятки. Это произошло, когда он работал в следственном управлении Таганрога. История связана с уголовным делом в отношении руководителя следственного отдела по Таганрогу Руслана Багмута.Якобы за крупную сумму должны были прекратить проверку, связанную с продажей контрафактного алкоголя.Московский гарнизонный суд отправил Таранова в СИЗО 5 марта.