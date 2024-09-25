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Задержан начальник следственного отдела СКР в Таганроге Руслан Багмут

Задержан начальник следственного отдела СКР в Таганроге Руслан Багмут
Задержан глава следственного отдела Следственного комитета РФ в Таганроге Руслан Багмут. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на источник.

Предварительно, начальника отдела СКР подозревают в коррупционном преступлении. Подробности уточняются.

Руслана Багмута назначили руководителем следственного отдела по Таганрогу в начале 2019-го. Он учился в Ростовском юридическом институте Министерства внутренних дел РФ. Затем работал в органах прокуратуры Ростовской области.

В органы следствия он попал в 2007 году. Правоохранитель работал в Октябрьском следственном отделе Ростова, а затем был замруководителя следственного отдела в Батайске. Далее он перешел в таганрогский отдел, где был исполняющим обязанности.

Руслан Багмут удостоен медали «За безупречную службу» II и III степеней, а также награжден медалями «300 лет первой следственной канцелярии» и «За службу закону».
Фото: СКР по Ростовской области.
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