Задержан начальник следственного отдела СКР в Таганроге Руслан Багмут

Фото: СКР по Ростовской области.

Задержан глава следственного отдела Следственного комитета РФ в Таганроге Руслан Багмут. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на источник.Предварительно, начальника отдела СКР подозревают в коррупционном преступлении. Подробности уточняются.Руслана Багмута назначили руководителем следственного отдела по Таганрогу в начале 2019-го. Он учился в Ростовском юридическом институте Министерства внутренних дел РФ. Затем работал в органах прокуратуры Ростовской области.В органы следствия он попал в 2007 году. Правоохранитель работал в Октябрьском следственном отделе Ростова, а затем был замруководителя следственного отдела в Батайске. Далее он перешел в таганрогский отдел, где был исполняющим обязанности.Руслан Багмут удостоен медали «За безупречную службу» II и III степеней, а также награжден медалями «300 лет первой следственной канцелярии» и «За службу закону».