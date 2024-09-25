Начальника отдела СКР Таганрога подозревают в посредничестве при передачи взятки

Фото: СКР по Ростовской области.

Появились подробности задержания руководителя следственного отдела СКР по городу Таганрогу. Русла Багмута подозревают сразу по двум статьям «Мошенничество» и «Посредничество во взяточничестве». Об этом пишет изданиеПредварительно, в середине марта 2023 года Руслан Багмут встретился с предпринимателем, который строил многоквартирный дом в приморском городе. Бизнесмен попросил правоохранителя о покровительстве, пообещав крупную сумму денег. Руководитель якобы не стал отказываться от предложения.Спустя несколько дней мужчина принес два миллиона рублей. По версии следствия, Руслан Багмут взял деньги, чтобы передать их другому высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов. Его личность пока не установлена.Информации об избрании меры пресечения в отношении руководителя пока нет.