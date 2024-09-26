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Московский суд заключил под стражу начальника отдела СКР Таганрога

Московский суд заключил под стражу начальника отдела СКР Таганрога
Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения руководителю следственного отдела СКР по городу Таганрогу. Руслана Багмута заключили под стражу на два месяца. Об этом 26 сентября сообщил DonDay со ссылкой на собственный источник.

Напомним, высокопоставленный правоохранитель был арестован по подозрению в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

По информации правоохранителей, с 15 по 21 марта 2023 года в кабинет Руслана Багмута пришел местный бизнесмен. Он обратился к главному следователю города с просьбой о покровительстве. Глава следственного отдела сказал, что для этого определенным людям необходимо будет заплатить два миллиона рублей. Эту сумму Руслан Багмут должен был взять у предпринимателя и передать другому лицу.

Руслана Багмута задержали спустя полгода по статьям «Мошенничество» и «Посредничество во взяточничестве».
Фото: СКР по Ростовской области.
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