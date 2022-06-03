Алексей Логвиненко: В Ростове начал работу туристско-информационный центр

Фото: администрация Ростова.

В Ростове открылся туристско-информационный центр. Об этом 7 июня рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.Сити-менеджер подчеркнул, что сейчас на внутренний туризм делается особенный упор.— Для удобства ростовчан и гостей нашего города вновь открывает свои двери Туристско-информационный центр Ростова-на-Дону. Теперь гости нашего города могут с легкостью подобрать экскурсионный маршрут, выбрать гостиницу, ознакомиться с афишей мероприятий в городе. Уверен, работа ТИЦ сделает путешествие по донской столице еще более интересным и удобным, — поделился Алексей Логвиненко.С открытием летнего сезона в донской столице растет число туристов. Люди из разных уголков России и даже других стран приезжают в южный город полюбоваться ландшафтными красотами, познакомиться с историей Ростова, его культурой и отведать донских блюд. Чтобы путешественникам было проще ориентироваться, начал работать туристко-информационный центр (ТИЦ).Сотрудники ТИЦ с радостью предложат гостям города различные экскурсии и туры выходного дня. Для тех, кто привык изучать города самостоятельно, помогут выбрать прогулочный маршрут и расскажут, где находятся популярные достопримечательности и памятные места. В ТИЦ путешественники могут узнать, на каком транспорте добраться в конкретную точку города, как приобрести билеты на поезд или самолет и какие сувениры привезти домой.Еженедельно работники центра составляют полную афишу мероприятий, чтобы туристы всегда могли узнать, какие интересные события проходят в Ростове. Это музейные выставки, театральные представления, концерты, спортивные матчи, праздники и ярмарки.Для тех, кому интересно узнать получше гастрономическую сторону Ростова, посоветуют кухни и рестораны, где подают аутентичные блюда донской кухни. Там же посоветуют, где купить самую вкусную рыбу и как научиться правильно готовить раков или уху.Также центр бесплатно распространяет краеведческую литературу, путеводители, карты-схемы и путеводители. Все это можно увидеть не только на русском, но и на английском языке.Туристско-информационный центр находится на улице Суворова, 21/28 и ежедневно ждет гостей с 10 до 19 часов без выходных. По всем вопросам звонить по номерам: 8-800-302-92-90; +7(863)292-39-18.