Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Сити-менеджер Ростова-на-Дону стал самым «медийным» чиновником

Сити-менеджер Ростова-на-Дону стал самым «медийным» чиновником

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко стал самым «медийным» чиновником по результатам за январь 2022 года. Его выступления разбирают на цитаты все средства массовой информации, причем неоднократно.

Фонд «Петербургская политика» и «Давыдов.Индекс» занялись очередными подсчетами цитируемости чиновников в СМИ. Они заметили, что за месяц Алексея Логвиненко в публикациях упомянули 704 раза. Это всего на две цитаты больше, чем в декабре. Однако именно благодаря им сити-менеджер стал лидером рейтинга.

Обойти Алексея Логвиненко не смогли мэр Краснодара Андрей Алексеенко с 523 упоминаниями и глава администрации Екатеринбурга Алексей Орлов, чье имя за месяц прозвучало в СМИ только 443 раза. Они заняли второе и третье места в рейтинге. Дальше идут мэр Новосибирска Юрий Локоть, которого цитировали 390 раз, и сити-менеджер Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев с 373 упоминаниями.

Ранее Алексей Логвиненко стал самым цитируемым чиновником в ЮФО по версии «Медиалогии», а в донской столице он вошел в топ десять лучших городов России по эффективности управления.
Фото: Глава администрации города Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.