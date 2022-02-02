Сити-менеджер Ростова-на-Дону стал самым «медийным» чиновником

Фото: Глава администрации города Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко стал самым «медийным» чиновником по результатам за январь 2022 года. Его выступления разбирают на цитаты все средства массовой информации, причем неоднократно.Фонд «Петербургская политика» и «Давыдов.Индекс» занялись очередными подсчетами цитируемости чиновников в СМИ. Они заметили, что за месяц Алексея Логвиненко в публикациях упомянули 704 раза. Это всего на две цитаты больше, чем в декабре. Однако именно благодаря им сити-менеджер стал лидером рейтинга.Обойти Алексея Логвиненко не смогли мэр Краснодара Андрей Алексеенко с 523 упоминаниями и глава администрации Екатеринбурга Алексей Орлов, чье имя за месяц прозвучало в СМИ только 443 раза. Они заняли второе и третье места в рейтинге. Дальше идут мэр Новосибирска Юрий Локоть, которого цитировали 390 раз, и сити-менеджер Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев с 373 упоминаниями.Ранее Алексей Логвиненко стал самым цитируемым чиновником в ЮФО по версии «Медиалогии», а в донской столице он вошел в топ десять лучших городов России по эффективности управления.