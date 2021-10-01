Алексей Логвиненко устроил разнос главе департамента экономики Ростова за несанкционированную торговлю

Сити-менеджер Ростова раскритиковал работу своего заместителя по экономике Светланы Камбуловой. Алексей Логвиненко остался недоволен докладом по сносу несанкционированных торговых объектов.По словам Камбуловой, с 1 октября все полномочия по сносу ларьков переданы в управление торговли. Замглавы администрации города также уточнила, что перезаключение или расторжение договоров запланировано после инвентаризации с главами районов и ДИЗО.Алексей Логвиненко добавил, что после расторжения договоров как правило необходимо снести павильоны. А чтобы ускорить этот процесс, необходимо дать соответствующие полномочия главам районов. Сейчас действуют договоры, позволяющие оперативно принимать меры, но на деле время согласования практически не изменилось.- Вроде подрядчики есть, городской Думой деньги выделены, процедуры проведены, машины катаются, краны катаются, а районы только начинают согласовывать, - отчитал зама Логвиненко. - Пусть главы районов администрации обращаются к Вам. Три дня - это максимальный срок, за который павильон должен быть снесен. Реакция должна быть молниеносной.Не понравилась Логвиненко и схема размещения ларьков. По его словам, торговые точки бездумно наставлены в одном месте. Это может негативно повлиять на предпринимателей, поэтому к формированию схемы размещений он посоветовал подходить более взвешенно.