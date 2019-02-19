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В администрации Ростова назначили нового главу по экономике

В администрации Ростова назначили нового главу по экономике
В мэрии Ростова произошли кадровые изменения. На должность заместителя главы по экономике назначен 44-летний Алексей Логвиненко. Об этом сообщили в администрации города 21 февраля.

Алексей Логвиненко уроженец Таганрога. В 1996 году он окончил Таганрогский радиотехнический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» с присвоением квалификации «Системотехник». По второму образованию Логвиненко - юрист.
- С 1997 года служил в органах внутренних дел, с 2006-го по 2016 год замещал руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Ростовской области, - рассказали в администрации Ростова.

С 2016-го по 2018 год Алексей Логвиненко занимал должность заместителя гендиректора «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

С октября 2018-го по февраль 2019 года работал заместителем гендиректора по перспективному развитию аппарата управления ООО «Водные ресурсы».

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