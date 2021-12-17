Алексей Логвиненко: Коммунальные службы Ростова работают в усиленном режиме

Фото: инстаграм Алексея Логвиненко.

Из-за непогоды коммунальные службы Ростова переведены в усиленный режим работы. Об этом 20 декабря Алексей Логвиненко сообщил на своей странице в «Инстаграме».Донские синоптики прогнозируют в городе дождь со снегом. Осадки ожидаются ближе к вечеру, а ночью в Ростове начнутся заморозки. А значит, к утру дороги и тротуары могут оказаться под тонкой коркой льда. Поэтому спуски, подъемы и аварийно опасные участки заранее обработают противогололедными материалами. В наличии имеется почти 11 тысяч тонн реагентов. В их числе - песко-соляная смесь и комбинированные композиционные противогололедные материалы.- Предприятия, отвечающие за содержание объектов улично-дорожной сети зимой, работают круглосуточно, - уточнил глава администрации города. - Около 50 единиц спецтехники и аварийных бригад уже дежурят.Логвиненко добавил, что, помимо этого, специалисты регулярно следят за погодными условиями. С ноября в городе работает ситуационный центр, который координирует действия сил и средств, необходимых для уборки в Ростове.Для антигололедной обработки дорог и расчистки от снега подготовлены более 200 коммунальных машин. Для складирования снега будут использовать 12 специальных площадок, а также резервные места в каждом районе города.- Управляющим компаниям поручено провести итоговые инструктажи с сотрудниками и проверить наличие противогололедных материалов и инвентаря, - подытожил Алексей Логвиненко.