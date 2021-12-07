Алексей Логвиненко: В новогодние праздники коммунальные службы Ростова будут работать в усиленном режиме

Фото: администрация Ростова.

В усиленный режим работы переходят коммунальные службы донской столицы. Это связано с приближающимися новогодними праздниками и затяжными выходными.По традиции в период новогодних выходных нагрузка на коммунальную инфраструктуру возрастает. Это связано не только с активным использованием сетей, но и погодными условиями. Чтобы праздники прошли без ЧП, нужно заранее проверить готовность аварийно-спасательных бригад к работе.По словам сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко, в новогодние праздники бригады предприятий ЖКХ города перейдут в режим «повышенной готовности» и будут обеспечивать безопасность ростовчан круглосуточно. Если у кого-то дома отключат воду или свет, специалисты будут готовы прийти на помощь даже под бой курантов.- В распоряжении ресурсоснабжающих организаций будут работать 113 аварийных бригад. Они насчитывают 557 человек и 271 единицу техники, - отметил Алексей Логвиненко. - За каждым районом закреплены ответственные специалисты. Все нарушения в работе инженерных систем и оперативность их устранения во время новогодних праздников будут находиться на постоянном контроле.Количества спецтехники и резервных источников питания для нужд ростовчан хватит в случае непредвиденных ситуаций. Если таковые будут возникать, специалисты соответствующих организаций должны будут оповестить горожан заранее.Кроме того, в городе продолжают работать круглосуточные диспетчерские службы и ЕДДС «112». Ниже можно ознакомиться с номерами телефонов горячих линий города.