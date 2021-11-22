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Коммунальные службы Ростова работают в усиленном режиме из-за снегопада

Коммунальные службы Ростова работают в усиленном режиме из-за снегопада

В Ростове коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщили в администрации города.

Погода испортилась ночью 23 ноября. Утро началось с сильного снегопада. В связи с этим коммунальные службы приняли решение об усилении режима работы. В ход пошли специальные противогололедные материалы и средства малой механизации. Около 60 комбинированных дорожных машин будут работать на участках, которые подлежат первоочередной обработке. Это спуски, подъёмы, мосты.

Всего к зиме в Ростове подготовили более 200 единиц спецтехники, а для борьбы со снегом и гололедом заготовлено около 9 тысяч тонн реагентов.

В период непогоды водителям рекомендуется быть максимально осторожными, чтобы избежать ДТП. Нужно соблюдать дистанцию с другими авто и снизить скорость.

В случаях возникновения экстренных ситуаций нужно звонить по номеру: 112.
Фото: rostov-gorod.ru
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