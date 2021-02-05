В Ростове коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за ледяного дождя

В Ростове-на-Дону коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за ледяного дождя. Около тысячи дворников вышли на улицы 9 февраля, чтобы очистить тротуары от наледи.Непогода разыгралась еще днем. К вечеру дороги и тротуары покрылись коркой льда, превратив их в каток. В связи с этим коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Они работают с использованием специальных противогололедных материалов и средств малой механизации.В период непогоды стоит быть предельно бдительными и водителям. В это время увеличивается риск возникновения ДТП. Чтобы избежать происшествий, нужно соблюдать дистанцию с другими авто и снизить скорость.В случаях возникновения экстренных ситуаций нужно звонить по номеру: 112.