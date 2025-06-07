Александр Скрябин провел встречу с Советом отцов города

— Считаю, что городу Ростову очень повезло найти в вашем лице надежных помощников и единомышленников, — отметил Александр Скрябин. Представители Советов отцов отвечают не только за своих детей, но и за ребят из неполных семей. Этим мальчишкам и девчонкам важно брать пример с состоявшихся мужчин. Спасибо отцам за такую работу!

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Глава Ростова Александр Скрябин встретился с представителями городского Совета отцов. Встреча прошла в Центре по работе с одаренными детьми.Совет отцов появился более трех лет назад. Отцы ведут активную общественную работу и реализовуют множество проектов и акций патриотической и социальной значимости.Совет взаимодействует с городским отделением Союза женщин России, общественной организацией «Содружество детей и молодежи Дона», «Движением Первых» и др. Также отцы участвуют в родительских патрулях и правовых десантах, становятся наставниками для трудных подростков, а также организуют сбор гуманитарной помощи участникам СВО.Игорь Ветров, председатель Совета, рассказал о том, как реализуется проект «Безопасная дорога в школу». Перед началом учебного года отцы проверили участки дорог рядом со школами и обнаружили зоны, где не хватает освещения.Андрей Косенко, глава администрации Железнодорожного района, поделился опытом работы районного Совета. Он отметил, что его представители активно участвуют в различных мероприятиях: от патриотических акций до благоустройства.Владимир Столяров, председатель Совета отцов Ворошиловского района, рассказал о проекте «Ответственный родитель». Этот проект стартовал более десяти лет назад в детском саду № 42. Его цель — вовлечь родителей в образовательный процесс. Сегодня проект охватывает все сады и школы района.На встрече Владимир Горшенёв, председатель Совета отцов Советского района, получил благодарственное письмо от главы города за активное участие в деятельности, которая затрагивает интересы несовершеннолетних, и содействие в реализации государственной семейной политики в городе.Александр Скрябин поблагодарил отцов за их активную гражданскую позицию и готовность вкладывать свои силы и знания в благополучие детей.