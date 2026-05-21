Активы концерна «Покровский» на 28 млрд рублей окончательно конфискованы

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решение о концентрации активов концерна «Покровский» на сумму более 28 миллиардов рублей в пользу государства. Кассационные жалобы, поданные четырьмя ответчиками, включая бенефициаров агрохолдинга, были оставлены без удовлетворения.

Ранее Каневской районный суд Краснодарского края инициировал обращение в доход государства земельных участков, жилых и нежилых помещений, расположенных в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и Ростовской области. Эти активы, принадлежавшие бывшему чиновнику Андрею Коровайко и его партнерам, были признаны приобретенными с нарушением антикоррупционного законодательства. Позиция первой инстанции была поддержана и апелляционным судом.

Кассационный суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу о законности и обоснованности решений нижестоящих инстанций. Жалобы ответчиков, утверждавших об отсутствии связи оспариваемого имущества и доходов с деятельностью Коровайко, были отклонены как необоснованные.

Напомним, что Андрей Коровайко в 2004 году основал ООО ТД «Концерн «Покровский», один из крупнейших агрохолдингов России. С 2021 года концерн находится в центре громкого скандала. Коровайко и его партнеру инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, создание организованной преступной группы и вымогательство. По версии следствия, бизнес строился на коррупционных доходах, что стало причиной бегства Коровайко из страны.

Генеральная прокуратура подала иск о национализации концерна. Общая сумма взысканных судами активов превышает 500 миллиардов рублей. Недавно также было принято решение о взыскании 82 миллионов рублей с матери бизнесмена в пользу концерна за задолженности.
Фото: Donday
