Экс-судья Виктор Момотов оспаривает решение суда о конфискации имущества на миллиарды рублей

Московский городской суд принял к рассмотрению апелляционные жалобы бывшего судьи Виктора Момотова на решение Останкинского районного суда, который ранее удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о конфискации значительного объема недвижимости, предположительно приобретенной коррупционным путем. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов.Напомним, что в конце сентября прошлого года Генпрокуратура потребовала изъять у Виктора Момотова около 100 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 миллиардов рублей. В этот список вошла и сеть отелей Marton, насчитывающая 40 гостиниц в Краснодарском крае, Ростовской и Воронежской областях. Надзорное ведомство утверждает, что экс-глава Совета судей злоупотреблял своим служебным положением, обходил антикоррупционные ограничения и легализовал активы, оформленные на третьих лиц.После возбуждения иска Виктор Момотов покинул посты судьи Верховного суда, члена его президиума и секретаря пленума, однако сохранил статус судьи в отставке.В начале октября Останкинский суд Москвы полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры, взыскав в доход государства 97 объектов имущества. Значительная часть этой собственности – более 70 земельных наделов и объектов недвижимости – была оформлена на краснодарского бизнесмена Андрея Марченко, владельца сети отелей Marton. Еще 18 объектов числятся за его сыном, Иваном Марченко. Конфискованные активы расположены в различных городах России, включая Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону и Вологду.Однако, как стало известно 17 марта, Виктор Момотов намерен оспорить данное решение. В апелляционной жалобе он указывает на необходимость пересмотра обращения в доход государства движимого и недвижимого имущества.Стоит отметить, что ответчиками по первоначальному иску Генпрокуратуры также являются компаньон Момотова, бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, которые в настоящее время арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также ООО «Гостиница «Вологда». Свою позицию по делу также занимает Росимущество, привлеченное в качестве третьего лица.