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Таганрожец Павел Деревянко поделился милой семейной фотографией

Таганрожец Павел Деревянко поделился милой семейной фотографией
Уроженец Таганрога актёр Павел Деревянко выложил в Сеть трогательную семейную фотографию. На ней он запечатлён вместе со своей супругой и двумя маленькими дочками.

Павел и его жена Дарья одеты в уютные кофты серо-голубых тонов. Их дочурки Варя и Саша оделись в бежевые цвета. Кадр получился очень тёплым и домашним. Деревянко написал, что всей семьёй они отправляются на Бали.

Актёр редко публикует фотографии со своей гражданской женой, поэтому такие посты на его страничке — большая редкость. При этом лица его детей часто мелькают в «Инстаграме».

Старшая дочка Варвара появилась на свет в 2010 году. После этого Павел разошёлся с Дарьей и отправился в «свободное плаванье». Однако вскоре он вернулся в семью, и в 2014 году у пары родилась Александра.

Напомним, недавно Деревянко сообщил, что купил участок земли на Алтае. Там он намерен строить дачу, где будет проводить время, любуясь шикарными видами и наслаждаясь горным воздухом.

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