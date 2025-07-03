В акватории Азовского моря нашли перспективные месторождения газа

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Заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков сообщил об обнаружении перспективных запасов природного газа в Азовском море. Эксперты предполагают, что Азовское море способно стать логическим продолжением нефтегазовой промышленности на Юге России, где добыча углеводородов уже налажена в Краснодарском крае и на побережье Крыма.Особое внимание привлекает Таганрогская структура, ресурсы которой оцениваются в 60 млрд кубометров газа, что делает ее одной из наиболее интересных для освоения в этом регионе.Присутствие газа было зафиксировано с использованием удаленных методов. Ежиков подчеркнул, что наличие углеводородных ресурсов в акватории Азовского моря документально подтверждено.В настоящий момент ведется обсуждение возможностей привлечения коммерческих предприятий к освоению этих месторождений. Переговоры идут полным ходом, но окончательные договоренности еще не достигнуты. Вице-премьер подчеркнул, что сам факт выявления таких запасов представляет собой важное событие.Всего в пределах Азовского моря зарегистрировано 22 участка, потенциально содержащих нефть и газ. Помимо Таганрогской, к наиболее многообещающим относятся Бердянская (порядка 30 млрд кубометров) и Южно-Мариупольская (до 18 млрд кубометров).