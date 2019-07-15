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Адвокат таганроженки Воеводиной прокомментировал слухи о её разводе с бывшим королём Малайзии

Адвокат таганроженки Воеводиной прокомментировал слухи о её разводе с бывшим королём Малайзии
Слухи о разводе экс-короля Малайзии и таганроженки Оксаны Воеводиной прокомментировал её адвокат. По словам Евгения Тарло, девушка сейчас вынуждена находиться в Москве. Всё своё время она проводит с сыном, родившимся весной 2019 года. За здоровьем девушки и малыша наблюдают врачи.

По словам адвоката, Оксана переживает из-за разлуки с мужем, Мухаммадом V. Она не пользуется Интернетом и всячески огораживает себя от любителей посплетничать. Она наслаждается периодом материнства и не обращает внимания на слухи.
Адвокат таганроженки Воеводиной прокомментировал слухи о её разводе с бывшим королём Малайзии
Евгений добавил, что считает сплетни о разводе чьей-то провокацией. Никаких официальных документов нет.

Напомним, женитьба короля Малайзии и уроженки Таганрога стала большой сенсацией. В ноябре 2018 года они связали себя узами брака. Пара познакомилась несколько лет назад на одном из светских мероприятий. Пышно отметив это событие, Оксана сменила имя на Рихану и приняла ислам.
Адвокат таганроженки Воеводиной прокомментировал слухи о её разводе с бывшим королём Малайзии
Окружение Мухаммада осуждало его брак с иностранкой, и он ради супруги отрёкся от престола.

Через какое-то время после свадьбы стало известно, что пара ждёт ребёнка. Весной 2019 года на свет появился их сын. Он родился в Москве и, как следствие, стал гражданином России. При этом он остаётся наследником малайзийского престола.

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