Полина Диброва отрицает свою вину в разводе Романа Товстика

Фото: соцсети

После долгого периода молчания Полина Диброва дала интервью Лауре Джугелии. В нем она обсудила не только свой развод с Дмитрием Дибровым, но и развод своего нового партнёра, Романа Товстика.По словам Полины, их роман начался в этом году, хотя взаимная симпатия между ними существовала давно. Она подчеркнула, что Роман принял решение о разводе задолго до того, как у них появились отношения.«Развод всё равно бы произошёл. Мы просто дали себе свободу для чувств, понимая, что это неизбежно. Я не чувствую себя виноватой, живу спокойно. Я всегда честна и искренна, никогда не причиню боль другим нарочно. Мне проще самой пережить боль», — призналась Диброва.Полина выразила сочувствие бывшей жене своего возлюбленного, Елене, но подчеркнула, что виновной себя не считает. Она посоветовала Елене искать причины развода в их собственных отношениях с мужем.О собственном разводе с Дмитрием Дибровым Полина рассказала, что это была тяжелая глава в её жизни, но сейчас она сосредоточена на детях и поддержании нормальных отношений с бывшим супругом. Обсуждать подробности развода Товстиков Полина не планирует.