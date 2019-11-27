Адвокат министра здравоохранения заявил, что благодаря Быковской на Дону снизилась смертность



В Ленинском районном суде Ростова идёт заседание по делу министра здравоохранения Ростовской области. Татьяне Быковской и её заместителю избирается мера пресечения.



Во время своей речи адвокат высокопоставленной чиновницы перечислил все её регалии и заслуги. Защитница не скромничала. Так, она заявила, что благодаря работе Татьяны Быковской на Дону снизилась смертность, а возбуждённое в отношении министра дела назвала «абсурдом».



Отметим, что с Татьяной Быковской был связан скандал с подтасовкой данных о смертности, в том числе детской.



Напомним, министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская и её заместитель Станислав Беседовский подозреваются в превышении должностных полномочий. Предположительно, они совершили махинации при проведении госзакупок. Чиновников задержали утром 28 ноября.