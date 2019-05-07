9 способов взять ипотеку



Ипотечный рынок в России, в том числе и в Ростовской области, характеризуется динамичным ростом. Банк ВТБ как один из крупнейших игроков на рынке ипотечного кредитования страны учитывает предпочтения и возможности всех слоев населения, предлагая разнообразные программы для улучшения жилищных условий. Итак, рассмотрим девять способов оформления ипотеки.



Зарплатные клиенты



Обладателям зарплатной «Мультикарты» ВТБ доступны специальные преференции при покупке жилья с использованием ипотечных средств. Процентная ставка составит 10,3% годовых, а сам процесс оформления и принятие решения – более быстрый и простой.



Люди дела



Программа «Люди дела» считается эксклюзивной на рынке банковских услуг. В рамках нее работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов, таможни, органов федерального и муниципального управления могут оформить ипотечный кредит со специальным дисконтом. На данный момент для них действует ставка от 10,2%.



Больше метров - ниже ставка



Для клиентов, предпочитающих просторное жилье, в банке действует программа «Больше метров – ниже ставка». При покупке квартиры от 65 кв. м ставка будет равна 10,1%, а от 100 кв. м - 9,7%.



Семейная ипотека 5%



Льготные условия доступны семьям при рождении второго и последующих детей с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года. Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку 5% годовых при покупке строящегося жилья на весь срок кредитования. Первоначальный взнос - от 20%.



Военная ипотека



Кредит выдается в размере до 2,45 млн рублей на срок до 20 лет при условии первоначального взноса от 15%. Процентная ставка составит 9,8%. Основным отличием от обычной ипотеки является то, что заемщиком выступает участник накопительно-ипотечной системы (НИС). Государство перечисляет на личный счет участника НИС индексируемые целевые взносы. Через три года накопленные целевые взносы можно использовать для первоначального взноса за квартиру, а для оплаты оставшейся суммы банк предоставляет кредит. Погашение кредита также будет производиться за счет целевых взносов, перечисляемых государством.



Победа над формальностями



Клиентам, которые хотят приобрести недвижимость в кредит или рефинансировать текущий c минимальным количеством документов и без справки о доходах, ВТБ предлагает специальную программу «Победа над формальностями». В рамках нее банк готов принять заявку только при предоставлении паспорта и СНИЛС. Ставка по программе - 10,85% годовых для любого клиента. При этом минимальный размер первоначального взноса при покупке готового жилья составляет 40% от общей стоимости объекта, а строящегося – от 30%. Решение заемщик получает в течение нескольких часов. Договор заключается сроком до 20 лет.



Стандарт



Базовая ставка для всех остальных категорий заемщиков равна 10,6%. Размер ипотечного кредита составит от 500 тыс. рублей. Ипотека может быть выдана на 30 лет с первоначальным взносом от 15%.



Партнерские скидки



ВТБ работает с ведущими строительными компаниями региона, разрабатывая совместные предложения для клиентов. Девелоперам это позволяет снижать стоимость квадратного метра, а банку – предлагать наиболее комфортную процентную ставку по кредиту. Поэтому, перед тем как приобрести квартиру в новостройке, рекомендуем уточнить у застройщика об условиях сотрудничества с ВТБ и возможных скидках.



Рефинансирование



Программа рефинансирования является главным и единственным инструментом, помогающим значительно снизить ставку по действующим кредитам, а также уменьшить сумму ежемесячного платежа или срок кредита. Минимальная ставка доступна сотрудникам муниципальных и госучреждений в рамках программы «Люди дела» - 10,1%, для зарплатных клиентов – 10,2%, для всех остальных – 10,5%. Сумма выдаваемого кредита не должна быть выше 85% от цены залоговой недвижимости. Для зарплатных клиентов Банка - 90% от цены залоговой недвижимости. Для клиентов, предоставивших два документа для заявки, сумма кредита будет не более 60% оценочной стоимости залога.



Оформить заявку на ипотеку или получить более подробную информацию о действующих программах вы можете в ближайшем офисе ВТБ, по тел.: 8-800-100-24-24 или на сайте vtb.ru.