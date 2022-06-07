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Во время спецоперации погиб 21-летний военный из Ленобласти

Во время спецоперации погиб 21-летний военный из Ленобласти
Еще один военнослужащий погиб во время спецоперации. 21-летний Кемал Бостанов из Ленобласти героически ушел из жизни, спасая однополчан.

О смерти парня сообщили в администрации Ломоносовского района Ленинградской области на странице в соцсетях.

Кемал вырос в городе Ломоносове. Там он окончил школу №3, затем поступил в Перодворцовый колледж в Стрельне - на мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей. Перед тем, как отправится на спецоперацию, работал на птицефабрике в родной деревне Горбунки.

Весной 2022 года, будучи водителем минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона, он героически погиб, вытаскивая раненых.
Фото: соцсети.
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