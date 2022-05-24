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В спецоперации погиб 20-летний десантник из Брянской области

В спецоперации погиб 20-летний десантник из Брянской области
Во время спецоперации погиб молодой военный из Брянской области. 20-летнего Андрея Рябченко не стало 21 мая.

Парень родился и вырос в городе Новозыбкове. Он окончил школу № 3, затем поступил в местный сельскохозяйственный техникум — филиал БГАУ (прим. — Башкирский государственный аграрный университет).

В 2021 году Андрея призвали в армию. После срочной службы он подписал контракт. Парень служил в 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии. Весной 2022 года молодой военный был направлен на спецоперацию, где героически погиб.

Молодой человек только начал карьеру военного. В июне ему мог бы исполниться 21 год. Андрея Рябченко представили к ордену Мужества посмертно.
Фото: соцсети.
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