Во время спецоперации погиб 20-летний танкист из Пермского края

Фото: соцсети.

В ходе спецоперации погиб 20-летний военнослужащий из Пермского края. О смерти танкиста Даниила Шилова рассказали в администрации Кунгурского муниципального округа.Даниил окончил школу № 21, затем отучился в Кунгурском сельскохозяйственном колледже. В 2021 году он отправился служить, подписал контракт. Был наводчиком танкового батальона.Весной 2022 года он прибыл на спецоперацию. Даниил погиб, выполняя воинский долг. Ежедневно известия о гибели военнослужащих приходят во все уголки России. Большинство погибших - молодые люди 20-30 лет, едва начавшие службу.