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Во время спецоперации погиб 20-летний танкист из Пермского края

Во время спецоперации погиб 20-летний танкист из Пермского края
В ходе спецоперации погиб 20-летний военнослужащий из Пермского края. О смерти танкиста Даниила Шилова рассказали в администрации Кунгурского муниципального округа.

Даниил окончил школу № 21, затем отучился в Кунгурском сельскохозяйственном колледже. В 2021 году он отправился служить, подписал контракт. Был наводчиком танкового батальона.

Весной 2022 года он прибыл на спецоперацию. Даниил погиб, выполняя воинский долг. Ежедневно известия о гибели военнослужащих приходят во все уголки России. Большинство погибших - молодые люди 20-30 лет, едва начавшие службу.
Фото: соцсети.
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