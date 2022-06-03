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В спецоперации погиб 26-летний командир боевой машины из Саратовской области

В спецоперации погиб 26-летний командир боевой машины из Саратовской области
Во время спецоперации погиб 26-летний военнослужащий из Саратовской области. Об этом 6 июня сообщили в Энгельсской районной администрации.

Дмитрий Анисимов родился и вырос в городе Энгельсе. Сначала он учился в школе № 26, затем поступил в Энгельсский колледж профессиональных технологий на автомеханика. Вскоре парня призвали в армию. Окончив службу, он подписал контракт и стал замкомандира боевой машины - командиром отделения. Дима служил в горячих точках, ответственно выполнял все поставленные задачи, проявлял мужество и героизм.

Весной 2022 года парень прибыл на спецоперацию, где через некоторое время погиб, выполняя боевую задачу. Сержанта наградили посмертно орденом Мужества.
Фото: Rostov.ru.
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