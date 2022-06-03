В спецоперации погиб 26-летний командир боевой машины из Саратовской области

Фото: Rostov.ru.

Во время спецоперации погиб 26-летний военнослужащий из Саратовской области. Об этом 6 июня сообщили в Энгельсской районной администрации.Дмитрий Анисимов родился и вырос в городе Энгельсе. Сначала он учился в школе № 26, затем поступил в Энгельсский колледж профессиональных технологий на автомеханика. Вскоре парня призвали в армию. Окончив службу, он подписал контракт и стал замкомандира боевой машины - командиром отделения. Дима служил в горячих точках, ответственно выполнял все поставленные задачи, проявлял мужество и героизм.Весной 2022 года парень прибыл на спецоперацию, где через некоторое время погиб, выполняя боевую задачу. Сержанта наградили посмертно орденом Мужества.