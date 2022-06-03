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В Забайкальском крае простились с 21-летним солдатом, погибшим в спецоперации

В Забайкальском крае простились с 21-летним солдатом, погибшим в спецоперации

В Нерчинском районе Забайкальского края простились с 21-летним солдатом, погибшим в спецоперации. Егора Кравченко не стало 19 мая, сообщает «Чита.Ру».

Егор служил в воинской части в Борзе. Зимой прошлого года он поехал на учение, откуда его отправили в зону спецоперации. Парень получил ранение и находился в санчасти с командиром роты. Ему уже сделали несколько операций, и в целом прогнозы были оптимистичные. Но палатку накрыло минометным огнем. К сожалению, никто не выжил.

Егора Кравченко похоронили в родном селе Илим 3 июня. Церемония прощания с солдатом состоялась в Доме культуры с участием почетного караула из Нерчинска.
Фото: «Чита.Ру»
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