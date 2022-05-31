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В Пермском крае простились с 36-летним контрактником, погибшим в ходе спецоперации

В Пермском крае простились с 36-летним контрактником, погибшим в ходе спецоперации
В Пермском крае простились с 36-летним военнослужащим, погибшим во время спецоперации. Похороны Антона Запольских состоялись 2 июня в родном поселке Новые Ляды.

Антон учился в школе № 129, после окончания поступил в профессиональное училище № 41 в Перми. Затем отправился в армию, где служил в спортивной роте мотострелковых войск. По словам близких, когда началась спецоперация, Антон не смог остаться в стороне. Он подписал контракт в апреле 2022 года, но прослужил всего чуть больше месяца.

22 мая он погиб, выполняя воинский долг. Антона Запольских посмертно наградили орденом «За мужество и отвагу».

Прощание с погибшим состоялось в родном поселке. Родные, близкие и друзья проводили Антона в последний путь.
Фото: соцсети/администрация поселка Новые Ляды города Перми.
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