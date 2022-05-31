В Пермском крае простились с 36-летним контрактником, погибшим в ходе спецоперации

Фото: соцсети/администрация поселка Новые Ляды города Перми.

В Пермском крае простились с 36-летним военнослужащим, погибшим во время спецоперации. Похороны Антона Запольских состоялись 2 июня в родном поселке Новые Ляды.Антон учился в школе № 129, после окончания поступил в профессиональное училище № 41 в Перми. Затем отправился в армию, где служил в спортивной роте мотострелковых войск. По словам близких, когда началась спецоперация, Антон не смог остаться в стороне. Он подписал контракт в апреле 2022 года, но прослужил всего чуть больше месяца.22 мая он погиб, выполняя воинский долг. Антона Запольских посмертно наградили орденом «За мужество и отвагу».Прощание с погибшим состоялось в родном поселке. Родные, близкие и друзья проводили Антона в последний путь.