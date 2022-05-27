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В Новосибирской области простились с 20-летним военнослужащим, погибшим на спецоперации

В Новосибирской области простились с 20-летним военнослужащим, погибшим на спецоперации

В Новосибирской области похоронили 20-летнего военнослужащего, погибшего на спецоперации. Глеба Баркина не стало 19 мая. Информация об этом появилась в соцсети на странице школы, где учился парень. был посмертно награждён орденом Мужества. Он погиб при выполнении боевого задания

Глеб - выпускник школы №4 в городе Тогучин. Близкие рассказывают о нем, как об искреннем и трудолюбивом парне. Его уважали сверстники и педагоги. Глеб выполнял все школьные задания и не стеснялся вызываться добровольцем, если требовалась помощь.

Прощание с солдатом состоялось 30 мая. За мужество и героизм он был посмертно награжден орденом Мужества.
Фото: МКОУ "Тогучинская средняя школа №4"
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