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В Уфе простились с 23-летним матросом, погибшим в спецоперации

В Уфе простились с 23-летним матросом, погибшим в спецоперации

В Уфе простились с 23-летним старшим матросом, погибшим во время спецоперации. Глеба Борока не стало 29 мая. Об этом сообщила администрация Орджоникидзевского района.

Глеб является выпускником Уфимского топливно-энергетического колледжа Роза Аслаева. Там его помнят как добросовестного, активного и коммуникабельного молодого человека. Служил старший матрос в батальоне морской пехоты. Он был телефонистом взвода связи.

Церемония прощания с Глебом Бороком прошла 6 июня во Дворце культуры имени Серго Орджоникидзе. Проводить бойца в последний путь пришли его родные и близкие. Солдата посмертно наградили орденом генерала Шаймуратова. Похоронили Глеба на Южном кладбище.
Фото: соцсети
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