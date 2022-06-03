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В Донецке простились с 32-летним десантником, погибшим в спецоперации

В Донецке простились с 32-летним десантником, погибшим в спецоперации
В Донецке проводили в последний путь 32-летнего десантника, погибшего в ходе спецоперации. Проститься с Романом Парфенюком 6 июня пришли родные и близкие. Военнослужащего отпели в Димитриевской часовни на территории кладбища Чугунка в родном городе. Церемония прощания прошла под звуки гимна РФ в исполнении военного оркестра и залпы почетного караула.

Старший сержант погиб 30 мая, выполняя боевые задачи. За героизм и отвагу, проявленные при выполнении обязанностей в ходе проведения специальной военной операции, старший сержант Парфенюк Роман награжден орденом Мужества посмертно.

Это уже четвертый случай гибели военнослужащих из Донецка. Несколько дней назад там похоронили первого добровольца В апреле - еще двух военных: десантника и стрелка-десантника. Всего в Ростовской области погибли десятки солдат. Многие из них - младше 30 лет.
Фото: Газета «Новость».
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