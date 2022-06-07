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В спецоперации погиб 21-летний ефрейтор из Пермского края

В спецоперации погиб 21-летний ефрейтор из Пермского края

В Пермском крае простятся с 21-летним ефрейтором, погибшим в спецоперации. Алексея Чуракова не стало 11 мая. Информация об этом появилась на сайте Оханского городского округа.

Алексей родился и вырос в Оханске. В 2019 году его призвали на службу в Высшем танковом училище в Казани, затем парень продолжил служить в Оренбургской области. Весной 21-летнего ефрейтора, механика-водителя танкового взвода направили на спецоперацию.

Прощание с бойцом состоится в пятницу, 10 июня, в Оханском Доме культуры на улице Кирова.
Фото: пресс-служба администрации Оханского городского округа
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