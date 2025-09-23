Новости
Алла Кушнарева назначена и.о. министра природы Дона

Алла Кушнарева назначена исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии региона. Информация об этом содержится в карточке структуры министерства на сайте правительства Ростовской области. Ранее Кушнарева занимала должность заместителя министра.

Это назначение стало частью кадровых изменений в администрации нового губернатора. Напомним, 19 сентября со своих постов ушли бывший министр природы Михаил Фишкин, министр физической культуры и спорта Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев, а также первый заместитель губернатора Игорь Гуськов и заместитель губернатора по вопросам труда, социальной политики и здравоохранения Андрей Пучков.
Фото: правительство Ростовской области.
