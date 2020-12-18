Губернатор Ростовской области утвердил новый состав регионального правительства

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил новый состав правительства. Соответствующий указ глава донского региона подписал 21 декабря.Первым делом Василий Голубев продлил сроки действующих заместителей губернатора. Еще на один срок при своих должностях остаются Игорь Гуськов. Он теперь также будет заниматься вопросами образования. Также на посту остались Виктор Гончаров, Вадим Артёмов, Сергей Бондарев, Виктор Вовк, Михаил Корнеев, Лилия Федотова, Игорь Сорокин, при этом ранее занимаемая им должность министра промышленности и энергетики выделена в отдельную.Помимо заместителей, контракты продлили с министрами Ростовской области. На прежних должностях остаются министр по физкультуре и спорту Самвел Аракелян, министр общего и профессионального образования Лариса Балина, глава представительства регправительства при Правительстве РФ – министр Игорь Бигвав, министр культуры Анна Дмитриева, труда и соцразвития Елена Елисеева, министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Олег Жеухин, министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц, министр экономического развития Максим Папушенко, руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, а также главе министерства природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.Кроме того, Василий Голубев назначил двух заместителей. Вопросы экономического развития региона, имущественных отношений будет курировать новый заместитель губернатора Александр Скрябин, а ранее курировавший этот сегмент Алексей Изотов освобожден от должности. Вопросами цифрового развития, информационных технологий и связи, физкультуры и спорта, а также молодёжной политики займется 38-летний Артём Хохлов.