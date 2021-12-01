Глава администрации Волгодонска покидает пост

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Сити-менеджер Волгодонска – 64-летний Виктор Мельников – подал в отставку. Об этом он сообщил лично 3 декабря.Чиновник ссылается на проблемы со здоровьем, из-за которых он не может полноценно исполнять обязанности. О дате отставки пока ничего не известно. Ее должны принять депутаты гордумы.– Тяжелое решение. Мне кажется, в городе будет достойный кандидат на должность главы администрации, – сказал он в своем обращении.Виктор Мельников является одним из фигурантов дела о некачественном ремонте дорог на улицах Железнодорожной, Прибрежной и 2-й Бетонной. В 2017 году контракт на выполнение этих работ получила компания-подрядчик «Стройтрест». Фирма выполнила заказ недобросовестно и обязана была по закону возместить ущерб и устранить дефекты. Однако Виктор Мельников заставил директора департамента строительства и городского хозяйства Александра Кондратюка и его подчиненного Сергея Сколоту принять объект. Такая «благосклонность» чиновников стоила более миллиона рублей. Сколота из этой суммы смог получить около пятисот тысяч рублей.Суд назначил Кондратюку год условно за превышение должностных полномочий. Сколота получил восемь лет «строгача», а в отношении Мельникова, подозреваемого также в превышении должностных полномочий, приговор еще не вынесли.В 1997 году Мельников стал главой Волгодонского района. В этой должности он пребывал до 2010 года. В 2015-м его назначили главой администрации Волгодонского района, а в 2017 году – Волгодонска. В сентябре 2020 года гордума второй раз поддержала кандидатуру Мельникова на пост главы администрации.