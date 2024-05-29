Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

Версия для печати

ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»

ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»
ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков. Розничные клиенты «Открытия» до конца июня получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение. Все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов «Открытия» сохраняются.

Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех розничных клиентов банка «Открытие» до конца 2024 года. Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого им не потребуется. Переход из одного в другой банк, как и перевод их средств в ВТБ, пройдет в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

Для онлайн-перехода в ВТБ клиенту необходимо кликнуть на баннер «Переходите в ВТБ» в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия». Далее пользователь попадает в раздел со специальными предложениями от банка ВТБ, где сможет подписать все необходимые документы в цифровом виде электронной подписью и перевести денежные средства и банковские продукты на обслуживание в ВТБ.

«Интеграция ВТБ с «Открытием» – один из крупнейших по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке. С прошлого года мы начали активную работу по переводу клиентов «Открытия» в ВТБ: объединили банкоматную сеть, запустили цессию кредитов, предложили практически весь спектр продуктов, сервисов и услуг ВТБ в офисах «Открытия». Для перевода основной части клиентов мы разработали уникальную для рынка цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты «Открытия» смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ. Чтобы сделать онлайн-переход не только комфортным, но и выгодным, для каждого пользователя услуг «Открытия» мы подготовили специальные предложения», — отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Клиентам банка «Открытие» доступны до пяти дополнительных предложений от ВТБ. По дебетовым картам можно получить кешбэк до 25% или надбавки за покупки в рублях или бонусах. Вкладчики смогут оформить депозит или накопительный счет по повышенным ставкам, а получатели пенсий и социальных выплат – надбавки за перевод зачислений в ВТБ. Клиенты «Открытия» с активным премиальным статусом станут владельцами пакета услуг «Привилегия» с годовым бесплатным обслуживанием. Кроме того, привилегированный статус обслуживания в ВТБ получат еще 20 тысяч клиентов, у которых его нет в «Открытии».

Клиентам без задолженности по кредитным картам предложат новые карты ВТБ с кешбэком до 25% в выбранных категориях. Клиенты с задолженностью смогут рефинансировать свои кредитные карты в ВТБ на специальных условиях – с новым льготным периодом до 200 дней на сумму долга. До 7 июля 2024 года ВТБ вернет до 10% от суммы переведённой задолженности.

С начала 2024 года в офисах «Открытия» можно оформить финансовые продукты ВТБ – дебетовые, кредитные карты, подать заявку на получение ипотечного и автокредита, открыть вклад или накопительный счет. Объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.
Фото: ВТБ.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.