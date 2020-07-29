ВТБ улучшил условия по проектному финансированию для строительной компании «СК10»

Уменьшение размера ставки до 4,25% годовых по проектному финансированию для строительной компании «СК10» стало возможным благодаря государственной программе льготного кредитования застройщиков, действующей в рамках постановления Правительства РФ № 629.Основная цель программы - стимулирование жилищного строительства в условиях распространения пандемии коронавирусной инфекции. Она предусматривает возможность снижения ставки кредитования по договорам, заключённым между банком и застройщиком до 1 мая 2020 года.Для участия в программе строительная компания должна удовлетворять ряду требований. В частности, застройщик обязан ввести в эксплуатацию в 2020 и 2021 годах все свои строящиеся объекты, причём дата сдачи объекта должна соответствовать указанной в проектной декларации по состоянию на 1 мая текущего года. Кроме того, строительная компания обязана полностью сохранить штат сотрудников, установленный на эту дату.- Программа льготного кредитования застройщиков стала реальным финансовым инструментом, который позволил эффективно поддержать девелоперов региона. Конечно, есть ряд требований, которые застройщик должен выполнить, чтобы участвовать в программе — к примеру, девелопер должен сдавать жильё вовремя, и эти данные мы тщательно оцениваем. Однако строительная компания «СК10» имеет наивысшую оценку по соблюдению сроков ввода жилья в эксплуатацию согласно Единому ресурсу застройщиков, поэтому мы абсолютно уверены в них как в надёжных партнёрах - заявил Юрий Авдеев, управляющий банком ВТБ в Ростовской области.Генеральный директор «СК10» Юрий Тараскин отметил: «Снижение ставки проектного финансирования - это действительно эффективная мера. Без слаженной работы государства, банковского сектора и строительной отрасли такие решения были бы невозможны. Строительство, как известно, достаточно сильно пострадало в последние три месяца. Важным фактором стабилизации в таких условиях является субсидирование. Данная мера позволяет значительно уменьшить процент, который наша компания выплачивает за средства, полученные в качестве проектного финансирования от банка ВТБ. Такая экономия положительно влияет в конечном счёте и на ценовую политику по отношению к конечным покупателям - будущим жильцам наших комплексов».Строительной компании «СК10» - одна из крупнейших строительных компаний Ростова-на-Дону. Предприятие ведет историю с 1955 года: сначала как строительное подразделение Десятого подшипникового завода, а с 2005 – как отдельное юридическое лицо (ООО СК «10-ГПЗ»), выполняющее функции заказчика, девелопера и генерального подрядчика. С этого времени компания работает как самостоятельный застройщик.