ВТБ и ESforce запускают киберспортивный турнир с призовым фондом 4 млн рублей

Фото: ВТБ.

Банк ВТБ и киберспортивный холдинг ESforce запустят масштабный турнир Rush VTB Cup, где определят сильнейшие любительские и профессиональные команды на территории СНГ по дисциплине Standoff 2. Об этом организаторы заявили в рамках FINOPOLIS 2024. В ходе турнира участники разыграют крупный призовой фонд в размере 4 млн рублей.Старт турнира запланирован на январь 2025 года. Rush VTB Cup будет состоять из двух онлайн-турниров для команд разного уровня - любительского и профессионального, а завершится гранд финалом в LAN-формате между финалистами каждого турнира. Также на грандиозный финал будут приглашены популярные стримеры, которые станут участниками шоу-матчей между медийными командами.«Сегодня компании сближаются для решения общих задач. Такой формат сотрудничества может дать сильный синергический эффект, поэтому ВТБ принял участие в организации турнира Rush VTB Cup. Мы нацелены на привлечение молодой, прогрессивной аудитории: регулярно проводим хакатоны и участвуем в спецпроектах для молодежи. Киберспортивный турнир - это логичное продолжение нашего курса. Мы сознательно сделали два направления - любители и профессионалы, чтобы принять участие и попробовать свои силы могли ребята в независимости от уровня подготовки», - рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.«Мы очень рады, что такой крупный банк, как ВТБ готов активно включиться в развитие киберспортивной индустрии. В таком сотрудничестве мы видим большие перспективы и потенциал для еще большей популяризации игрового спорта в СНГ. Будущий совместный турнир Rush VTB Cup не может не вдохновлять, ведь он привлечет к участию не только профессиональные, но и любительские команды. Это уникальная возможность стать не просто свидетелем, но и участником реализации такой масштабной истории», - комментирует Александр Галустьян, исполнительный директор ESforce.Трансляция турнира пройдет на платформе корпоративных коммуникаций DION, разработанной холдингом Т1. Офлайн-финал состоится на планшетах Kvadra_T компании Yadro, которая является стратегическим технологическим партнером ВТБ.