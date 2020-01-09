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На Дону задержали 28-летнего подозреваемого в нападении на женщину

На Дону задержали 28-летнего подозреваемого в нападении на женщину
На Дону в Егорлыкском районе задержали 28-летнего подозреваемого в нападении на женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сообщается, что 7 января в полицию поступил звонок от одного из местых жителей. По его словам, он увидел, как на его соседку напал неизвестный. После этого он начал преследовать злоумышленника и по дороге сообщил о происшествии правоохранителям.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время он находится под стражей.

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