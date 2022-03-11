Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

Версия для печати

В Ростовской области прогнозируют гололед в ближайшие сутки

В Ростовской области прогнозируют гололед в ближайшие сутки

Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. В региональном ГУ МЧС сообщили, что в ближайшие сутки ожидается гололедица.

Опасное погодное явление прогнозируется ночью и утром 16 марта. Автомобилистам нужно быть предельно аккуратными на дорогах, из-за высокой вероятности дорожно-транспортных происшествий. Машины лучше оставлять на спецпарковках, чтобы не мешать коммунальщикам посыпать дорожное покрытие реагентами.

Пешеходам также следует быть осторожными и переходить проезжую часть только в оборудованных местах.

В большинстве районов донские синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до -8 градусов (до -12 по северу области). Днем столбики термометра покажут от -3 до +2 градусов. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.