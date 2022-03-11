В Ростовской области прогнозируют гололед в ближайшие сутки

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Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. В региональном ГУ МЧС сообщили, что в ближайшие сутки ожидается гололедица.Опасное погодное явление прогнозируется ночью и утром 16 марта. Автомобилистам нужно быть предельно аккуратными на дорогах, из-за высокой вероятности дорожно-транспортных происшествий. Машины лучше оставлять на спецпарковках, чтобы не мешать коммунальщикам посыпать дорожное покрытие реагентами.Пешеходам также следует быть осторожными и переходить проезжую часть только в оборудованных местах.В большинстве районов донские синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до -8 градусов (до -12 по северу области). Днем столбики термометра покажут от -3 до +2 градусов. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.