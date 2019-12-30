В ближайшие сутки на Дону прогнозируют гололедицу и мороз



Мороз и гололедицу прогнозируют синоптики в Ростовской области. О прогнозе в ночь на 9 января рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



В это время на Дону ожидается мокрый умеренный снег. В связи с тем, что температура воздуха опустится ниже нуля, синоптики прогнозируют изморозь и гололедицу на дорогах. Температура воздуха ночью - до -1…-6 градусов, при прояснениях - до -11 градусов. Днем 9 января столбики покажут -1…-6 градусов.



В связи с плохими метеоусловиями автомобилистам рекомендуется по возможности воздержаться от поездок в условиях заснеженности дорог и гололедицы, в случае необходимости быть предельно внимательным на дорогах.



Пешеходам также нужно быть особо бдительными. Необходимо переходить дорогу только в специально отведённых для этого местах и не провоцировать водителей экстренно тормозить.