В ближайшие сутки на Дону ожидаются изморозь и туман

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В Ростовской области в ближайшие сутки прогнозируют изморозь и густой туман. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Донские синоптики рассказали, что погодные явления ожидаются 15 февраля утром и ночью. Ветер в Ростовской области будет преимущественно восточный, с порывами до десяти метров в секунду. В северных районах ночью ожидается сильный мороз - температура воздуха составит -13 градусов. В целом по региону - до -7. Днем потеплеет, и воздух прогреется до +7 градусов.Спасатели рекомендуют автомобилистам и пешеходам быть предельно осторожными. Не исключено, что на дорогах будет гололед. Водителям лучше не лихачить. Переходить проезжую часть также стоит в оборудованных для этого местах. При выходе из дома во время тумана лучше надеть одежду со светоотражающими элементами.Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номеру телефона спасательной службы: 112.