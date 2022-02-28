В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается мокрый снег

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В Ростовскую область в ближайшие сутки вернется непогода. Местами по региону пройдут мокрый снег и дождь.В региональном ГУ МЧС сообщили, что вечером 2 марта пойдет дождь, который смешается с мокрым снегом по северу. Осадки ожидаются и на следующий день. Порывы северо-восточного ветра составят от пяти до десяти метров в секунду, днем в отдельных районах - до 14 метров в секунду. Местами в ночное и утреннее время возможен туман. Автомобилистам и пешеходам рекомендуется быть внимательными и осторожными во время непогоды.Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов. Днем столбик термометра покажет от +2 до +7 градусов тепла, по югу до +11.