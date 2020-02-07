В Ростовской области из горящей бани эвакуировали нескольких человек



В Ростовской области произошёл пожар в бане. Происшествие случилось в станице Мечетинской 10 февраля около 16:30. Горела постройка на улице Черняева.



Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу нескольких человек.



- К тушению привлекали шесть человек личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



По данным ведомства, справиться с огнём удалось примерно за 15 минут. В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.