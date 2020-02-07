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В Ростовской области из горящей бани эвакуировали нескольких человек

В Ростовской области из горящей бани эвакуировали нескольких человек
В Ростовской области произошёл пожар в бане. Происшествие случилось в станице Мечетинской 10 февраля около 16:30. Горела постройка на улице Черняева.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу нескольких человек.

- К тушению привлекали шесть человек личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, справиться с огнём удалось примерно за 15 минут. В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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