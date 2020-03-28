В Ростовской области произошёл пожар в бане



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Баня горела в Ростовской области. Пожар произошёл 30 марта в посёлке Чертково Чертковского района. Сообщение о возгорании на улице Карла Маркса поступило примерно в 17 часов.



- Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – К тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники.



По данным ведомства, на ликвидацию возгорания ушло примерно 15 минут. В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара устанавливают.