В Азове 80 человек эвакуировали из горящей многоэтажки



Пожар произошёл в одном из многоэтажных домов Азова. Сообщение о возгорании на улице Куйбышева поступило около полудня 2 марта. ЧП случилось на седьмом этаже в доме № 63/30.



Спустя полчаса пожарным удалось локализовать пламя на площади 20 квадратных метров. Спасатели вывели из здания 80 человек. На тушение в общей сложности ушло около часа.



- К тушению привлекали 22 человека личного состава и шесть единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают.