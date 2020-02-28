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В Азове 80 человек эвакуировали из горящей многоэтажки

В Азове 80 человек эвакуировали из горящей многоэтажки
Пожар произошёл в одном из многоэтажных домов Азова. Сообщение о возгорании на улице Куйбышева поступило около полудня 2 марта. ЧП случилось на седьмом этаже в доме № 63/30.

Спустя полчаса пожарным удалось локализовать пламя на площади 20 квадратных метров. Спасатели вывели из здания 80 человек. На тушение в общей сложности ушло около часа.

- К тушению привлекали 22 человека личного состава и шесть единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают.

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