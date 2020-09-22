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Жительницу Челябинска сняли с поезда в Ростовской области

Жительницу Челябинска сняли с поезда в Ростовской области
В Сальске сотрудники транспортной полиции задержали пьяную женщину в поезде. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В поезде направлением Анапа - Иркутск задержали 37-летнюю жительницу Челябинска. Во время поездки выпившая женщина громко бранилась и мешала отдыхать целому вагону. На замечания пассажиров она не реагировала. Начальник поезда вызвал наряд полиции. Правоохранители сняли с поезда нарушительницу и доставили ее в дежурную часть.

- В отношении женщины составлены протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения, - добавили в ведомстве.

Жительнице Челябинска грозит до 15 суток ареста.

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