Жительницу Челябинска сняли с поезда в Ростовской области

В Сальске сотрудники транспортной полиции задержали пьяную женщину в поезде. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО.В поезде направлением Анапа - Иркутск задержали 37-летнюю жительницу Челябинска. Во время поездки выпившая женщина громко бранилась и мешала отдыхать целому вагону. На замечания пассажиров она не реагировала. Начальник поезда вызвал наряд полиции. Правоохранители сняли с поезда нарушительницу и доставили ее в дежурную часть.- В отношении женщины составлены протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения, - добавили в ведомстве.Жительнице Челябинска грозит до 15 суток ареста.