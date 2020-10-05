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В Ростове на Западном произошла авария с «перевертышем»

В Ростове на Западном произошла авария с «перевертышем»
В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с «перевертышем». Две иномарки столкнулись утром 7 октября на улице Еременко, 95.

По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель за рулем «Киа» не убедился в безопасности маневра. Почти в восемь утра легковушка столкнулась при развороте с «Рено Логаном», за рулем которого был 35-летний мужчина.

- Второй автомобиль перевернулся, но, к счастью, никто не пострадал, - отметили в ведомстве.

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