В Ростове водитель такси перевернулся после столкновения с припаркованным авто



В донской столице произошла авария с участием машины такси. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 13 февраля на улице Менжинского.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в припаркованный в попутном направлении на обочине «Хайма 7».



Удар был таким сильным, что «Рено» после столкновения перевернулся на крышу.



- В результате ДТП водитель «Рено» получил травмы и был доставлен в больницу, - прокомментировали в ведомстве. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.