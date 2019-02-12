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В Ростове водитель такси перевернулся после столкновения с припаркованным авто

В Ростове водитель такси перевернулся после столкновения с припаркованным авто
В донской столице произошла авария с участием машины такси. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 13 февраля на улице Менжинского.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в припаркованный в попутном направлении на обочине «Хайма 7».

Удар был таким сильным, что «Рено» после столкновения перевернулся на крышу.

- В результате ДТП водитель «Рено» получил травмы и был доставлен в больницу, - прокомментировали в ведомстве. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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