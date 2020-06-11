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На трассе Волгоград - Каменск в ДТП с перевертышем пострадал пенсионер

На трассе Волгоград - Каменск в ДТП с перевертышем пострадал пенсионер
В Волгоградской области водитель иномарки перевернулся в кювете. Происшествие случилось 12 июня на 125-м километре дороги Волгоград - Каменск.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 58-летний мужчина за рулем «Форда Фокуса» не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся.

- В больницу с множественными травмами был доставлен 74-летний пассажир иномарки, - сообщили в ведомстве.

После аварии была начата проверка по факту ДТП.

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